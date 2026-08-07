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Tayland'da lise saldırısı. 2 ölü, 15 yaralı

07.08.2026 07:47

Tayland'da lise saldırısı. 2 ölü, 15 yaralı
Reuters

Polis okuldaki öğrencileri tahliye etti.

NTV - Haber Merkezi
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Tayland'da bir öğrencinin liseye yönelik silahlı saldırısında ilk belirlemelere göre biri öğretmen 2 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

 

Yetkililer, saldırganın bir öğrenci olduğunu ve olayın ardından yaşamına son verdiğini aktardı. Yerel basına göre başkentin kuzeyinde, tanınmış bir lisede meydana gelen saldırıda biri öğretmen 2 kişi hayatın kaybetti. Çoğu öğrenci 15 kişi de yaralandı.

Reuters
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