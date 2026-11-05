Tayland'da milyonlarca yıl önce yaşamış 30 kiloluk dev sıçan türü keşfedildi

Scientific Reports dergisinde yayımlanan habere göre ülkenin güneyindeki Krabi vilayetinde 22 yıl önce kömür madeninde bulunan diş fosillerinin ait olduğu "dev sıçan", Paleojen dönemine ait bilinen en büyük kemirgenler arasında yer alıyor. 30 kiloluk sıçan, erken dönem kemirgenlerinin nasıl devasa boyutlara ulaşabileceğine dair de ipuçları sunuyor.



DİŞ FOSİLİNİ BULAN ARAŞTIRMACI BUNU ÖNCE KEMİK SANMIŞ



AFP'nin haberine göre, fosilleşmiş kesici dişi bulan Tayland Maden Kaynakları İdaresi'nden Jeolog Pannipa Tian, dev boyutları nedeniyle bunu önce kemik sandığını, daha sonra amirine gösterdiğinde onun bunu bir dev sıçan dişi olarak teşhis ettiğini söyledi.



Koyu renkli kömür tabakaları üzerinde krem renkli bu fosil hemen dikkat çekerken ekibin başka bir üyesi de aynı gün koyu renkli azı dişini buldu.



O DÖNEMDE YETERLİ TEKNOLOJİ OLMADIĞI İÇİN AYRINTILI ANALİZ EDİLEMEDİ



Krabi havzasında daha önce antik primatlar, etçil ve toynaklı memeli fosilleri bulunmuştu ancak iki diş fosilinin bulunduğu dönemde, dişlerin ait olduğu türü teşhis edecek yeterli kanıt ve teknoloji yoktu.

Tayland, Fransa ve Kanada'dan araştırmacıların 20 yıldan fazla süren çalışmaları sonucunda dişlerin ayrıntılı analizi yapıldı ve bunların ait olduğu tür ortaya çıkarıldı.