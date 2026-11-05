Tayland'da milyonlarca yıl önce yaşamış 30 kiloluk dev sıçan türü keşfedildi
05.11.2026 13:22
Tayland, Fransa ve Kanada'dan araştırmacıların 20 yıldan fazla süren çalışmaları sonucunda dişlerin ayrıntılı analizi yapıldı ve bunların ait olduğu tür ortaya çıkarıldı.
Tayland'daki bir kömür madeninde 22 yıl önce bulunan fosilleşmiş iki dişten yola çıkan bilim insanları, 33 ila 35 milyon yıl önce bu bölgede yaşayan 30 kiloluk dev kemirgen türü olduğunu keşfetti.
Scientific Reports dergisinde yayımlanan habere göre ülkenin güneyindeki Krabi vilayetinde 22 yıl önce kömür madeninde bulunan diş fosillerinin ait olduğu "dev sıçan", Paleojen dönemine ait bilinen en büyük kemirgenler arasında yer alıyor. 30 kiloluk sıçan, erken dönem kemirgenlerinin nasıl devasa boyutlara ulaşabileceğine dair de ipuçları sunuyor.
DİŞ FOSİLİNİ BULAN ARAŞTIRMACI BUNU ÖNCE KEMİK SANMIŞ
AFP'nin haberine göre, fosilleşmiş kesici dişi bulan Tayland Maden Kaynakları İdaresi'nden Jeolog Pannipa Tian, dev boyutları nedeniyle bunu önce kemik sandığını, daha sonra amirine gösterdiğinde onun bunu bir dev sıçan dişi olarak teşhis ettiğini söyledi.
Koyu renkli kömür tabakaları üzerinde krem renkli bu fosil hemen dikkat çekerken ekibin başka bir üyesi de aynı gün koyu renkli azı dişini buldu.
O DÖNEMDE YETERLİ TEKNOLOJİ OLMADIĞI İÇİN AYRINTILI ANALİZ EDİLEMEDİ
Krabi havzasında daha önce antik primatlar, etçil ve toynaklı memeli fosilleri bulunmuştu ancak iki diş fosilinin bulunduğu dönemde, dişlerin ait olduğu türü teşhis edecek yeterli kanıt ve teknoloji yoktu.
Tayland, Fransa ve Kanada'dan araştırmacıların 20 yıldan fazla süren çalışmaları sonucunda dişlerin ayrıntılı analizi yapıldı ve bunların ait olduğu tür ortaya çıkarıldı.
Tayland Prensesi Sirindhorn'un onuruna "Yakamys sirindhornae" olarak adlandırılan yeni tür, kapibaraların yarı ağırlığındaymış.
Araştırmacılar, 30 kiloluk dev sıçanın, günümüzün en büyük kemirgeni olan Güney Amerika kapibarasının (üstte) yarı ağırlığında olduğunu belirtirken, kapibaradan farklı olarak bu sıçanların, tarih öncesi kemirgenlerin en eski ana gruplarından olan ve günümüzde soyu tükenmiş bulunan Ischyromyidae familyasına ait olduğu ortaya çıktı.
Yalnızca iki diş bulunabildiği için hayvanın görünüşü, beslenme biçimi ve davranışları henüz gizemini koruyor.
Dev sıçan türü, bilimsel ve paleontolojik araştırmalara verdiği destekle bilinen Tayland Prensesi Sirindhorn'un onuruna "Yakamys sirindhornae" olarak adlandırıldı.