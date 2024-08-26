Tayland’da muson kâbusu: 22 ölü, 19 yaralı

Tayland’da uzun süredir devam eden muson yağışları nedeniyle yaşanan sel ve toprak kaymalarında 22 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Tayland’da muson kâbusu: 22 ölü, 19 yaralı

Güney Asya’da etkili olan muson yağışları ’da hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede 16-25 tarihleri arasında sel ve toprak kaymalarında 22 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM), felaketlerden 21 bin 824 hanenin etkilendiği belirtti.

Yağışlar Chiang Rai, Phayao, Nan, Phrae, Phetchabun ve Nakhon Si Thammarat eyaletlerinde devam ederken bu bölgeler sel bölgesi ilan edildi. Tayland Meteoroloji Departmanı, yağışların ay sonuna kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Tayland’ın Kuzey bölgelerinde etkili olan yağışların ve sel sularının önümüzdeki günlerde Chao Phraya nehri aracılığıyla başkent Bangkok’u etkilemesinden endişe ediliyor.

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