Tayland'da müzisyene krala hakaretten 4 yıl hapis cezası

Tayland'da bir müzisyen krala karşı gerçekleştirdiği eylemler ve hakaret içeren açıklamaları nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tayland'da kasım 2020'den bu yana krala hakaret ettiği gerekçesiyle en az 173 kişi ceza aldı.

Tayland'da müzisyene krala hakaretten 4 yıl hapis cezası

'da krala hakaret suçlamasından bir kişi hakkında daha hapis cezası kararı verildi.

Tayland Mahkemesi, aktivist müzisyen Chaiamorn Kaewwiboonpan'a monarşiye hakaret ettiği ve bilgisayar suçları yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"LESE-MAJESTE" YASALARI

Mahkeme Chaiamorn'un 2021 yılında Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un posterini yakmasının ve sosyal medyada krala yönelik hakaret içeren açıklamalarının "lese-majeste" adı verilen özel kraliyet yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.

Chaiamorn'un avukatları bir önceki duruşmada yaptıkları savunmada, müzisyenin gerçekleştirdiği eylemin krala yönelik doğrudan bir hakaret içermediğini ve yine bu yasa gereği hapis yatan diğer müzisyen arkadaşlarına destek amaçlı olduğunu belirtmiş, mahkeme ise savunmayı reddetmişti.

173 KİŞİ KARALA HAKARETTEN CEZA ALDI

Karar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Chaimorn'un avukatları kefaletle serbest bırakılması için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Kasım 2020'den bu yana krala hakaret ettiği gerekçesiyle en az 173 kişinin ceza aldığı Tayland'da 28 yaşındaki aktivist Netiporn Sanesangkhom, hapiste gerçekleştirdiği açlık grevi sonucunda 14 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

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