Tayland'da nadir olay: İkiz filler dünyaya geldi

Tayland'da 36 yaşındaki Pangjamjuri isimli fil, biri erkek biri dişi olmak üzere ikiz filler dünyaya getirdi. Fillerde ikiz doğuma yüzde 1 oranında rastlanırken, ikizlerden birinin dişi diğerinin erkek olması ise çok daha nadir yaşanıyor.

Tayland'da nadir olay: İkiz filler dünyaya geldi

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Taylan'da 36 yaşındaki bir fil ikiz yavruladı.

Fillerin korunması ve bakımını üstlenen Tayland merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Elephantstay'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 36 yaşındaki Jamjuree isimli filin, bir erkek yavru dünyaya getirdiği belirtildi.

"DOĞANIN MUCİZESİ"

Erkek yavru filin doğumundan 18 dakika sonra dişi bir yavrunun belirmesinin fil bakıcılarını "hazırlıksız" yakaladığı aktarılan açıklamada, olay hakkında "doğanın mucizesi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, doğum sırasında telaşlanan anne filin bir bakıcının ayak bileğini kırdığı kaydedildi.

Yavru fillerden birinin 80 kilogram diğerinin ise 60 kilogram olarak dünyaya geldiği bildirilen açıklamada, ikizlerin gözetim altında bakımlarına devam edildiği belirtildi.

İKİZ DOĞUM ORANI YÜZDE 1

Elephantstay Direktörü Michelle Reedy de bir filin ikiz doğurmasının çok nadir görüldüğüne işaret etti.

Save the Elephants kuruluşuna göre fillerde ikiz doğuma yüzde 1 oranında rastlanırken, ikizlerden birinin dişi diğerinin erkek olması ise çok daha nadir yaşanıyor.

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