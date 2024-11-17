Tayland’da renkli Yi Peng Festivali: Binlerce dilek feneri gökyüzüne yükseldi

Tayland 'ın Chiang Mai şehrinde her yıl düzenlenen ve binlerce kişinin sabırsızlıkla beklediği geleneksel Yi Peng (Fener) Festivali, bu yıl da gökyüzünü aydınlatan muhteşem görüntülerle hafızalara kazındı. Dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinliğe, binlerce yerli ve yabancı katılımcı akın etti. Aynı anda gökyüzüne yükselen fenerler, havai fişekler ve ışık gösterileriyle birleşerek unutulmaz bir manzara oluşturdu. Festival programında, geleneksel kıyafetlerle yapılan geçit törenleri, yerel dans gösterileri ve Tay kültürünü yansıtan müzik performansları da yer aldı.

TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ



Sosyal medyada yayılan görüntülerin etkisiyle uluslararası alanda tanınırlığı artan Yi Peng Festivali, bu yıl özellikle Çinli ve Avrupalı turistlerin yoğun ilgisini gördü. Festival alanını dolduran turistler, dilek fenerlerinin gökyüzüne bırakıldığı anları cep telefonlarıyla kaydederek bu anları ölümsüzleştirdi.



UÇUŞLAR DURDURULDU



Gökyüzüne salınan binlerce dilek feneri, Chiang Mai Havalimanı’ndaki uçuşları da etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle festival sırasında uçuşlar bir süreliğine kontrollü olarak durduruldu.



Her yıl yüz binlerce kişinin ilgisini çeken Yi Peng Festivali, Tayland’ın kültürel mirasının bir parçası olarak büyüleyici atmosferiyle katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.