Tayland'da sel felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Tayland’ın özellikle kuzey eyaletlerinde haftalardır etkisini artıran muson yağışları birçok nehrin taşmasına neden oldu, yüzlerce köyde sel felaketi yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tayland Afet Önleme Dairesi Başkanlığı (DDPM) tarafından yapılan açıklamada, su taşkınlarından toplam 7 eyalette 541 köy ve 12 bin 777 ailenin etkilendiği belirtilirken, yağışların ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Tayland ordusu ile polis birimlerinin de yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı Chiang Rai, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Petchabun, Udon Thani eyaletlerinde birçok köye karayolu ulaşımı kapanırken, yardımlar botlar ve helikopterler aracılığıyla yapılıyor.

BAŞBAKANDAN DESTEK MESAJI

Tayland’ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Kuzey eyaletlerinde yaşanan sel felaketi haberlerini yakından takip ediyorum. Bölge halkının acısını hafifletmek için acilen su tahliyesi ve hasar onarımı planlaması için gerekli tüm birimlerle iletişim içindeyiz. Bu süreçte ellerinden gelenin en iyisini yapan tüm yardım kurumlarına ve felaketten etkilenen ailelere sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.