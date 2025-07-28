Tayland'da silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir kişi etrafa silahla ateş açtı. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti

’ın başkenti Bangkok’ta bir pazarda düzenlendi.

Olayda 61 yaşındaki saldırganın etrafa ateş açması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Tayland polisi, yaşamını yitirenlerden dördünün pazarda görevli güvenlik personeli, birinin ise satıcı bir kadın olduğunu açıkladı.

Saldırının ardından saldırgan etti. Olayın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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