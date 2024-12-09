Tayland'da "uyuşturucu partisi" baskını: 124 kişi gözaltında

Taylandlı polis yetkilileri, Bangkok'un merkezindeki bir otel odasında “uyuşturucu partisi” düzenlendiği ihbarını aldı.

Polisin çektiği fotoğraflarda bir oda dolusu erkek şüphelinin elleri kelepçeli ve iç çamaşırlarından başka bir şey giymedikleri görülürken, polis memurları üzerlerinde uyuşturucu aradı.



Yetkililer, tutuklanan 124 kişiden 31'inin kristal metamfetamin ve ketamin gibi yasadışı uyuşturucular bulundurduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Hepsinin bu maddeler için test edildiği ve 66'sının vücudunda madde bulunduğu belirtildi.

TAYLAND'IN UYUŞTURUCU GEÇMİŞİ



Tayland, Güneydoğu Asya'da yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı için önemli bir merkezdir ve polis baskınları ile eroin ve metamfetamin gibi sert uyuşturucuların ele geçirilmesi yaygındır.



BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) geçen yıl Doğu ve Güneydoğu Asya'da 190 ton metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.



Tayland'da uyuşturucu karşıtı katı yasalar bulunmaktadır. Ekstazi ve metamfetamini içeren birinci kategori uyuşturucu bulundurmak 10 yıla kadar hapis cezası getirebilir.

