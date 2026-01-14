Tayland'da vinç trenin üzerine düştü: 25 kişi öldü, 80'den fazla yaralı var
14.01.2026 07:50
Son Güncelleme: 14.01.2026 10:48
AA, AFP
Tayland'da vincin trenin üzerine devrilmesi sonucu tren raydan çıktı. Kazada en az 25 kişi öldü, 80 kişi ise yaralandı.
Tayland basınına göre, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, üzerine inşaat vincinin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.
Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.
Kazada ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 80’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Yetkililer, trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Ulaştırma Bakanı kaza sırasında trende 195 kişinin bulunduğunu açıkladı.