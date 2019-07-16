Tayland'da liderliğini Başbakan Prayuth'un yaptığı 36 hükümet üyesi, Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin etti.



Kabine üyeleri, 2014 darbesiyle yönetimi ele geçiren cunta yönetimi mensupları ile Prayuth'un başbakan olmasında rol oynayan siyasetçilerden oluşuyor.



Başbakan Prayuth'un Savunma Bakanlığını da üstlendiği kabinede, Demokrat Parti lideri Jurin Laksanawisit ve marihuana üretiminin yasallaştırılmasını savunan Bhumjaithai Partisinin lideri Anutin Charnvirakul Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.



Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart'ta yapılan ilk genel seçimlerde darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra ve babası eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın destekçilerinin kurduğu Pheu Thai Partisi 136 sandalye ile Temsilciler Meclisinde en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.



Seçimde askeri cuntanın kurduğu Palang Pracharath Partisi 116, İleri Gelecek Partisi 81, Demokrat Parti 53, Bhumjaithai Partisi de 51 sandalye kazanmıştı.



Cunta destekli Palang Pracharath Partisinin Başbakan adayı Prayuth, 5 Haziran'daki Başbakanlık oylamasında İleri Gelecek Partisi lideri Thanathorn Juangroongruangkit'i geride bırakarak yeniden başbakan seçilmişti.



Yapılan oylamada Prayuth, Temsilciler Meclisi ve Senatodan toplamda 500, Thanathorn ise 244 oy almıştı.



Uzmanlar, Tayland'da gelecek hükümetin, Prayuth'u destekleyenler koalisyonunda yer alan siyasi partilerin her birinin farklı gündeminin bulunması nedeniyle kısa ömürlü olacağını öngörüyor.

