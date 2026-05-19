Tayland'dan vizesiz giriş kararı. Süre 60 günden 30 güne indirildi

Tayland Bakanlar Kurulu, kararın gerekçesi olarak uzun süreli vizesiz giriş imkanının yasa dışı faaliyetlerde kullanılması ve sistemin istismar edilmesini gösterdi.

Güneydoğu Asya ülkesi, 60 günlük vizesiz giriş uygulamasını pandemi sonrası turizmi canlandırmak amacıyla 2024 yılında başlatmıştı.

Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhanadirek yaptığı açıklamada, mevcut sistemin bazı yabancılar tarafından kötüye kullanıldığını belirterek, uzun süreli vizesiz giriş uygulamasının kaçak çalışma, yasa dışı işletme faaliyetleri ve dolandırıcılık şebekeleri için güvenlik açığı oluşturduğunu ifade etti. Dhanadirek ayrıca, önümüzdeki dönemde Tayland'a giriş çıkışlarda göç denetimlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte yabancıların kara sınırlarından yılda en fazla iki kez vizesiz giriş yapmasına izin verilecek.

Turizmin gayrisafi hasılanın yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğu Tayland'da, yılın ilk çeyreğinde yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 düştüğü açıklandı. Yetkililer, düşüşe rağmen bu yıl için belirlenen 33,5 milyon yabancı turist hedefinin korunduğunu bildirdi.

Yeni vize uygulamalarının yürürlüğe gireceği tarihin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.