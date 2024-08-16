Tayland’ın yeni lideri eski başbakanın kızı oldu

PAETONGTARN SHINAWATRA KİMDİR?



Ülkesinde "Ung-Ing" ismiyle bilinen popüler siyasetçi Paetongtarn Shinawatra, Tayland’ın eski başbakanlarından Thaksin Shinawatra’nın en küçük kızı ve yine bir başka eski Başbakan Yingluck Shinawatra’nın yeğeni.



Tayland’ın en zengin ailelerinden biri olarak bilinen Shinawatra ailesinden gelen Paetongtarn, henüz genç yaşlarda babası Thaksin Shinawatra'ya seçim kampanyalarında eşlik etmiş ve babasının 2001-2006 yılları arasında 23. Tayland Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde kamuoyu tarafından tanındı.



Ülkede 2016 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası dönemin başbakanı olan babası ve halasının haklarındaki siyasi suçlamalar nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmış olmasına rağmen aktif siyasete devam eden Peatongtarn Shinawatra, son olarak geçtiğimiz yıl iktidar partisi Pheu Thai’nin genel kurulunda parti lideri olarak seçildi.



21 Ağustos 1986 doğumlu Paetongtarn, yüksek öğretimini İngiltere’de tamamladı ve daha sonra ülkesine dönerek Shinawatra ailesinin şirketlerinde yöneticilik yaptı.