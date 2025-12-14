Taylor Swift belgeselindeki İsrail detayı hayranlarının tepkisini çekti

Taylor Swift’in Disney+’ta yayımlanan yeni belgesel serisi “Taylor Swift: The End of an Era” isimli yapımda tepkilerin odağındaki ilk sahnede, konser önünde bekleyen hayranlar, farklı ülkelerden geldiklerini anlatırken “İskoçya, İngiltere ve İsrail” ifadelerini kullanması oldu.

Sosyal medyada eleştirilerde bulunan kullanıcılar, ülkeler arasında verilen kısa duraklamanın, İsrail’in özellikle vurgulandığı izlenimi yarattığını ve bu bölümün kolaylıkla kurgudan çıkarılabileceğini savundu.

“SİYONİST SÖYLEMLERE ALAN AÇMAKLA” SUÇLANDI

Belgeselde İsrail’in birden fazla kez anılmasını “utanç verici” ve “rahatsız edici” olarak nitelendiren bazı kullanıcılar, Swift’i “Siyonist söylemlere alan açmakla” suçladı. Tepki gösteren kesim, dünyadaki mevcut siyasi gelişmeler ışığında ünlü şarkıcının Filistin yanlısı açık bir tutum alması gerektiğini dile getirdi.

Diğer yandan, Swift cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.