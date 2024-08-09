Taylor Swift konserine saldırı iddiası: Bir kişi daha gözaltına alındı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserlerinin terör tehdidi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin bir Irak vatandaşı gözaltına alındı. Bu kişinin, gözaltında olan Avusturyalı baş şüpheli ile aynı çevreden geldiği belirtildi.

Taylor Swift konserine saldırı iddiası: Bir kişi daha gözaltına alındı

Taylor Swift'in Viyana konserine saldırı iddiasına ilişkin 18 yaşındaki bir Irak vatandaşının gözaltına alındığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, şüphelinin soruşturmayla bağlantılı olarak Viyana'da gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığa göre Irak vatandaşı, Kuzey Makedonya kökenli 19 yaşındaki Avusturyalı olan gözaltındaki baş şüpheli ile aynı çevreden geliyor.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserlerinin terör tehdidi nedeniyle iptal edildiği önceki gün duyurulmuştu.

Avusturya hükümeti, konuya ilişkin dün açıklama yapmıştı.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, "Durum çok cı̇ddı̇ydı̇ ve cı̇ddı̇ olmaya devam edı̇yor" dedi.

Karner soruşturmalara, uluslararası temaslar ve uluslararası bilgilerin yardımcı olduğunu söyleyen bakan, yabancı istihbarata güvenilmesi çağrısı yaptı.

Avusturyalı güvenlı̇k yetkı̇lı̇sı̇ ise Taylor Swift konserı̇nı̇ hedef almayı planlayan şüphelı̇nı̇n evı̇nde yapılan aramada kı̇myasalların ele geçı̇rı̇ldı̇ğini ve patlayıcı üretı̇ldı̇ğini bildirdi.

İstihbarat ayrıca, 15 yaşındaki Avusturya vatandaşının da şüpheli olarak tespit edildiğini ve sorgulanmaya başladığını kaydetti. 

Saldırının planının stadyum dışındaki insanları öldürmek olduğu belirtildi.

Saldırıyı planladığı idia edilen iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

DEAŞ sempatizanı oldukları bildirilen şüphelilerin, Viyana'daki konserlere odaklandığı tespit edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde Viyana'da vereceği üç iptal edildi.

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