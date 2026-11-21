Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift , "Oyuncak Hikayesi 5" (Toy Story 5) filmi için seslendirdiği "I Knew It, I Knew You" şarkısıyla Akademi Ödülleri'nde En İyi Özgün Şarkı adaylığı için öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Kişisel yaşamını konu alan şarkılardan uzaklaşarak çocukluğundan beri sevdiği animasyon serisi için yeni bir bakış açısıyla üretim yapan 36 yaşındaki sanatçı, katıldığı basın etkinliğinde bu sürecin kendisi için rahatlatıcı olduğunu söyledi.

"Biliyorsunuz, yeni bir bakış açısıyla yazmayı seviyorum" diyen Swift, "Kişisel hayatım hakkında yazmaya ara vermek her zaman bir tür rahatlama oluyor" ifadesini kullandı.

Swift'in sık sık birlikte çalıştığı Jack Antonoff ile kaleme aldığı ve haziran ayında filmin galasından kısa süre önce yayımladığı country pop baladı, dostluk, nostalji ve yeniden kavuşma temalarını işliyor.

Şarkı, sanatçıya daha önce hiç kazanamadığı Yılın Şarkısı kategorisi dahil iki Grammy adaylığı getirmesine karşın bu hafta düzenlenen Country Müzik Ödülleri'nde (CMA) Yılın Single'ı ödülünü Ella Langley'nin "Choosin' Texas" parçasına kaptırdı.