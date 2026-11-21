Taylor Swift, Oscar'ın kapısını araladı
21.11.2026 09:18
Son Güncelleme: 21.11.2026 09:21
Taylor Swift, "Oyuncak Hikayesi 5" (Toy Story 5) filmi için seslendirdiği "I Knew It, I Knew You" şarkısıyla Akademi Ödülleri'nde En İyi Özgün Şarkı adaylığı için öne çıkan isimler arasında.
Taylor Swift, "Oyuncak Hikayesi 5" filmi için yazdığı "I Knew It, I Knew You" şarkısıyla iki Grammy adaylığı elde ederken Oscar yarışında da öne çıkıyor.
Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift , "Oyuncak Hikayesi 5" (Toy Story 5) filmi için seslendirdiği "I Knew It, I Knew You" şarkısıyla Akademi Ödülleri'nde En İyi Özgün Şarkı adaylığı için öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
Kişisel yaşamını konu alan şarkılardan uzaklaşarak çocukluğundan beri sevdiği animasyon serisi için yeni bir bakış açısıyla üretim yapan 36 yaşındaki sanatçı, katıldığı basın etkinliğinde bu sürecin kendisi için rahatlatıcı olduğunu söyledi.
"Biliyorsunuz, yeni bir bakış açısıyla yazmayı seviyorum" diyen Swift, "Kişisel hayatım hakkında yazmaya ara vermek her zaman bir tür rahatlama oluyor" ifadesini kullandı.
Swift'in sık sık birlikte çalıştığı Jack Antonoff ile kaleme aldığı ve haziran ayında filmin galasından kısa süre önce yayımladığı country pop baladı, dostluk, nostalji ve yeniden kavuşma temalarını işliyor.
Şarkı, sanatçıya daha önce hiç kazanamadığı Yılın Şarkısı kategorisi dahil iki Grammy adaylığı getirmesine karşın bu hafta düzenlenen Country Müzik Ödülleri'nde (CMA) Yılın Single'ı ödülünü Ella Langley'nin "Choosin' Texas" parçasına kaptırdı.
Taylor Swift: "Müzik dünyasında bu yıla dönüp baktığımda, her zaman geri döndüğüm ve sevdiğim iki kusursuz albüm olduğunu düşünüyorum".
TEKNOLOJİ KARŞISINDA İNSAN YARATICILIĞINA VURGU
Serinin beşinci filminde bir tabletin gelişi karşısında güncelliğini korumaya çalışan kovboy kız Jessie karakterinden ilham alan şarkı, oyuncakların teknoloji nedeniyle işlevsiz kalma korkusunu yansıtıyor.
Müzik ve sinema dahil kültür endüstrilerindeki dönüşümlere rağmen iyimserliğini koruduğunu belirten Swift, insan yaratıcılığının izleyicilerle teknolojinin taklit edemeyeceği bir bağ kurduğunu dile getirdi.
Müzik dünyasında geride kalan yılı değerlendiren sanatçı, "Müzik dünyasında bu yıla dönüp baktığımda, her zaman geri döndüğüm ve sevdiğim iki kusursuz albüm olduğunu düşünüyorum" diyerek Olivia Dean'in "The Art of Loving" ve Rosalia'nın "Lux" albümlerini işaret etti.
Yılın Albümü dalında Grammy adaylığı elde eden her iki yapım, şubat ayındaki törende Swift'in "The Life of a Showgirl" albümüyle yarışacak.
Swift, bu iki albümü överek "Bu albümler harika çünkü insani, insan yapımı, insan deneyimini anlatıyor ve insanlar da bu yüzden onlarla bağ kuruyor. İnsanlar hala kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
TAYLOR SWIFT KİMDİR?
Taylor Alison Swift, 13 Aralık 1989'da Pensilvanya'nın Reading kentinde doğdu ve Wyomissing'de büyüdü.
Country müzik kariyerine başlamak amacıyla 14 yaşında Tennessee eyaletindeki Nashville kentine taşınan Swift, Big Machine Records ile anlaşma imzaladı.
Zamanla pop, folk ve alternatif rock türlerine yönelen sanatçı, "Fearless" ve "1989" gibi albümleriyle küresel çapta başarı yakalayarak tüm zamanların en çok satan, en çok hasılat yapan ve en zengin kadın müzisyenleri arasına girdi.