Taylor Swift'in desteği Harris'in oylarını düşürdü mü?

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in ABD seçimlerinde Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından yeni bir seçim anketi düzenlendi.



Bu anket, pop yıldızının seçmenlerin kararlarını nasıl etkileyebileceğini ortaya koydu.

SWIFT'İN DESTEĞİ HOŞ KARŞILANMADI



YouGov'un yeni anketine göre, seçmenlerin sadece yüzde 8'i Swift'in desteğinin Harris'e oy verme ihtimallerini artıracağını söylerken, yüzde 20'si ise oy verme ihtimallerinin azaldığını söyledi.



Harris ile eski başkan Donald Trump arasındaki başkanlık tartışmasının hemen ardından, Swift haftalardır süren spekülasyonlara son vererek Harris'e desteğini açıklamıştı.



Swift, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını duyurmuştu.

Swift ayrıca 284 milyon Instagram takipçisini oy kullanmak için kaydolmaya çağırmıştı. Paylaşım 24 saat içinde vote.gov internet sitesine 400 bin ziyaretçi çekmişti.

ÜNLÜLERİN SEÇİMLERE ETKİSİ



Ünlülerin seçimlere ciddi etkileri olabileceği biliniyor. The Telegraph'ın 2008 tarihli haberine göre Oprah Winfrey'in desteği Barack Obama lehine bir milyon oy kazandırmıştı.



Bu kez seçmenlerin yüzde 66'sı bir ünlünün desteğinin yaklaşan seçimde oy verme alışkanlıklarında bir fark yaratmayacağını söyledi.



Seçmenlerin yüzde 46'sı Harris'in salı gecesi yapılan münazarayı kazandığını söylerken, yüzde 22'si münazaranın Harris'in seçimi kazanma şansını arttıracağını düşünüyor.

Katılımcıların sadece yüzde 19'u tartışmayı Trump'ın kazandığına inanıyor.

