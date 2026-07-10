Tayvan 30 yılın en büyük tayfununa hazırlanıyor. Rüzgar hızı 198 kilometreye ulaştı

Tayfunun cuma ve cumartesi günleri Tayvan ’ın kuzey ve doğu bölgeleri ile Japonya’nın güneybatısındaki uzak adaları etkisi altına alması, ardından Çin’in doğu kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Fırtınadan en fazla etkilenmesi beklenen bölgelerden biri olan liman kenti Keelung’da halk gıda stokladı, ev ve iş yerlerinin camlarını bantladı, su baskınlarına karşı bina girişlerine kum torbaları yerleştirdi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve yoğun yağışa karşı bölge halkına önlem alma çağrısında bulundu.

Taipei yakınlarındaki kıyı bölgesi Bali’de bir erişte dükkanında çalışan Samuel Fu, tayfun nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

20 yaşındaki Fu, “Dükkanı açtığımızdan bu yana ilk kez bu kadar büyük bir tayfunla karşılaşıyoruz. Tabelamız ve ön taraftaki tente uçabilir. Rüzgar daha da güçlenirse dışarıdaki her şeyi içeri alacağız.” dedi.

SÜPER TAYFUNDAN TAYFUN SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Bavi, pazartesi günü Guam ve Kuzey Mariana Adaları’nı süper tayfun olarak etkiledikten sonra Pasifik Okyanusu üzerinde ilerlerken gücünü kaybetti ve tayfun seviyesine düşürüldü.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi, cuma günü tayfunun sürekli rüzgar hızının saatte 162 kilometre, rüzgar hamlelerinin ise yaklaşık 198 kilometre olduğunu açıkladı.

Rüzgar hızının perşembe gününe göre azaldığı belirtildi.

Meteoroloji uzmanı Wang Ping-hsiang, çevresel koşulların tayfunun güçlenmesi için elverişli olmadığını ve Bavi’nin zayıflamaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Ancak tayfunun geniş etki alanı nedeniyle kuvvetli rüzgar ve sağanağın büyük bir bölgeyi etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

En büyük etkinin Taipei, Yeni Taipei, Keelung ve Yilan kentlerinde görülmesi beklenirken, en yoğun yağışların Tayvan’ın orta ve kuzey bölgelerindeki dağlık alanlarda etkili olacağı tahmin ediliyor.

30 YILIN EN GENİŞ ETKİ ALANINA SAHİP TAYFUNU

Bavi’nin kuvvetli rüzgar alanının yaklaşık 380 kilometre genişliğe ulaştığı bildirildi.

Bu büyüklük, Bavi’yi Tayvan’ı son 30 yılı aşkın sürede etkileyen en geniş tayfun haline getirecek.

Başkent Taipei dahil olmak üzere Tayvan’ın kuzey ve doğu kesimlerindeki çok sayıda okul, kamu kurumu ve iş yeri cuma günü kapatıldı.

Keelung’da halk meyve ve sebze almak için pazarlara akın ederken, sokak satıcıları tezgahlarını sabitledi.

Bölgedeki bir tapınakta bulunan açık hava heykeli de fırtınadan zarar görmemesi için örtülerek bağlandı.

BİR METREYE KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bavi’nin bazı bölgelerde bir metreye kadar yağış bırakabileceği tahmin ediliyor. Yoğun yağış beklentisi, sel ve heyelan riskine ilişkin endişeleri artırdı.

Çoğunluğu Tayvan’ın doğusundaki dağlık Hualien bölgesinde yaşayan binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, bölgede bulunan iki doğal set gölünü yakından izliyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle doğal setlerin zarar görmesi ya da taşması ihtimaline karşı önlemler artırıldı.

DEVLET BAŞKANINDAN “YÜKSEK ALARM” ÇAĞRISI

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, tayfundan en fazla etkilenmesi beklenen bölgelerde yaşayanlara yüksek alarm durumunu sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Lai, “Tayfun hafif şekilde zayıflamış ve orta şiddette tayfun olarak sınıflandırılmış olsa da geniş rüzgar alanı nedeniyle birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış görülebilir.” açıklamasını yaptı.

Yetkililer halka mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları, kıyı bölgelerinden uzak durmaları ve olası tahliye çağrılarını takip etmeleri uyarısında bulundu.

SIRADAKİ ROTA ÇİN

Bavi’nin Tayvan’ı geçtikten sonra hafta sonunda Çin’in doğu kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Çin’in güney ve orta kesimleri hafta boyunca aşırı hava olaylarıyla mücadele etti.

Şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Onlarca nehir taşarken, bir baraj setinin yıkılması geniş alanlarda su baskınlarına yol açtı.

Bavi’nin Çin’e ulaşmasıyla birlikte mevcut sel riskinin daha da artabileceği belirtiliyor.