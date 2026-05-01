Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, Tayvan 'da 6,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Merkez üssü Yilan'ın merkezinin 38,7 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, 98,3 kilometre derinlikte kaydedildi.

6,1 büyüklüğündeki deprem, Yilan'ın yanı sıra Ada'nın kuzeyi ve doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.