Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Bakanlığın açıklamasında, aralarında "SU-30", "J-10", "J-11", "H-6" ve "AWACS" tipi uçakların olduğu hava araçlarından 10'unun T ayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği, 4 savaş gemisinin ise müşterek muhabere devriyesi yaptığı bilgisi verildi.



Açıklamaya göre, 24 hava aracı ve 4 gemi, tespit-takip vasıtalarıyla izlendi; savaş uçakları, donanma gemileri ve karaya konuşlu füze sistemleri harekete geçirildi.

9 HAZİRAN'DA ÇİN SAVAŞ GEMİLERİ GÖRÜLMÜŞTÜ



Bakanlık, 9 Haziran'da Çin'e ait 37 askeri hava aracı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde tespit edildiğini bildirmişti.



Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, ABD'nin Tayvan'daki fiili büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsünün Başkanı Laura Rosenberger'in Ada'yı ziyaret ettiği haftaya denk gelmesi dikkati çekti.

