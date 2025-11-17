Tayvan alarma geçti. Çin'in işgal endişesi sürüyor

Tayvan, olası bir Çin saldırısına karşı milyonlarca haneye savunma el kitabı dağıtmaya başlayacak. Bu, ada ülkesi için bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

Eylül ayında duyurulan el kitabında, vatandaşların düşman askerleriyle karşılaşma durumunda ne yapacakları yazıyor ve Tayvan'ın teslim olduğuna dair iddiaların yanlış olduğunun altı çiziliyor. Aynı zamanda bomba sığınaklarının konumu için rehberlik sağlayan el kitabında, acil durum kitlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Pekin yönetimi, demokratik yönetimle idare edilen Tayvan üzerinde egemenlik iddia ederek askeri ve politik baskıyı sürdürürken, bu hamle ile Tayvan, halkını krizlere hazırlama çabalarını, bir doğal felaket durumundan Çin işgaline kadar genişletiyor.

Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Lin Fei-fan, "Bu kitapçık, kendimizi savunma kararlılığımızı gösteriyor" dedi. Lin, şu ifadeleri kullandı: "Tayvan Boğazı'ndaki insanların şunu anlaması gerekiyor: Eğer Çin yanlış kararı verirse bunun çok büyük bir bedeli olacaktır çünkü Tayvan halkı kendini savunma kararlılığına sahip ve insanlar birbirini korumak için harekete geçmeye gönüllü."

KARŞI KARŞIYA KALINABİLECEK SENARYOLAR

Lin, ada genelinde 9 milyon 800 bin posta kutusuna yapılacak dağıtımın bu hafta başlayacağını ve el kitaplarının İngilizce ile diğer yabancı dillerde de yayınlanacağı bildirdi.

El kitabı, Tayvan'ın karşı karşıya kalabileceği senaryoları gösteriyor. Bunların arasında denizaltı kablolarına sabotaj ve gemilerin denetimine yönelik siber saldırılar yer alıyor. Öte yandan tam işgal de bu ihtimaller arasında sıralanıyor.

Dağıtımın ardından hükümet, teşvik edici kampanyalarla insanların kendi acil durum kitlkerini hazırlamasına yardım edecek.

ÇİN VE TAYVAN ARASINDA NEDEN KRİZ VAR?

Çin, Tayvan üzerinde kendi egemenliği olduğunu iddia ediyor ve ülkeyi kontrol etmek için güç kullanma ihtimalini dışlamıyor.

Tayvan hükümeti ise Çin'in toprak iddialarını reddediyor ve ülkenin geleceğine yalnızca Tayvan halkının karar verebileceğini söylüyor.

Lin, Tayvan'ın hali hazırda Çin tarafından yürütülen bir hibrit savaşla karşı karşıya olduğunu, bunun siber saldırı, sızma, yanlış haber kampanyaları ve ada yakınlarında askeri faaliyetleri içerdiğini ifade etti. Lin, şunları ekledi: “Bu, her güne karşı bir D-day. Bu D-day gerçekten işgal anlamına geliyor. Belli ki biz D-day durumunda değiliz. Ancak her gün zorlamayla karşı karşıya kalıyoruz.”