Tayvan Boğazı'nda Alman gemileri krizi: Çin'den sert tepki

Alman donanmasına ait bir fırkateyn ile ikmal gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmasına Çin'den tepki geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Almanya'nın, güvenlik risklerini artırdığını ve yanlış mesaj verdiğini söyleyerek, her tür tehdide  karşı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Tayvan Boğazı'nda Alman gemileri krizi: Çin'den sert tepki

, donanmasına ait iki savaş gemisinin, egemenlik ihtilafının merkezi Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Yüzbaşı Li Şi, Alman gemilerinin geçişine ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman tarafının eylemleri güvenlik risklerini artırmış ve yanlış mesaj vermiştir" dedi.

Sözcü Li, komutanlığa bağlı birliklerin daima teyakkuzda ve "her tür tehdit ile provokasyona kararlılıkla karşı koymaya hazır olduğunu" ifade etti.

Alman donanmasına ait bir fırkateyn ile ikmal gemisi, dün Çin'in itirazlarına rağmen Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmıştı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Güney Kore'den Filipinler'e yolculuk eden gemiler için uluslararası sularda en kısa ve güvenli rota olduğunu belirterek geçişi savunmuştu.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada gemilerin geçişine tepki göstererek, "Tayvan sorunu, bir seyrüsefer serbestisi meselesi değildir, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgilidir" ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in diğer ülkelerin Çin kanunları ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer hakkına saygı duyduğunu belirten Sözcü Mao, "Seyrüsefer serbestisi bahanesi altında Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar veren her tür provokasyona karşıyız" diye konuşmuştu.

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