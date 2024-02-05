Tayvan Boğazı'nda hareketlilik: Çin'e ait 9 savaş uçağı tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, bugün Tayvan Boğazı üzerinde Çin'e ait dokuz askeri uçak tespit ettiklerini açıkladı.



Bakanlığa göre uçaklar, Çin'e ait savaş gemileri ile birlikte Tayvan Boğazı'nın hassas orta hattında "savaşa hazırlık devriyeleri" atıyor.



Çin hükümeti Tayvan'ın kendi toprakları olduğunu iddia ediyor. Tayvan'da 13 Ocak'taki başkanlık seçimlerini bağımsızlık yanlısı aday Lai Ching-te kazanmıştı. Pekin, halk oylamasını, "savaş ve barış arasında bir seçim" olarak nitelendirmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin