Tayvan çevresinde Çin'e ait 66 askeri hava aracı tespit edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 66 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 56'sının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hattı aştığı bildirildi.

Tayvan çevresinde Çin'e ait 66 askeri hava aracı tespit edildi

 Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ordusuna ait 66 hava aracı ve 7 geminin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu hava araçlarının 56'sının  Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahaya girdiği ifade edildi.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan'dan Çin'e askeri gerilimi azaltma çağrısı

Tayvan'dan Çin'e askeri gerilimi azaltma çağrısı

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı bugün toprağa verilecek

Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı bugün toprağa verilecek

İspanya'da boğaların denize atlatıldığı festival ilk kez sınırlandırıldı

İspanya'da boğaların denize atlatıldığı festival ilk kez sınırlandırıldı

İsrail’de 7 Ekim'den sonra ekonomik kriz: Binlerce işletme kapandı

İsrail’de 7 Ekim'den sonra ekonomik kriz: Binlerce işletme kapandı

Gazze'ye gece bomba yağdı!

Gazze'ye gece bomba yağdı!

Fransa'nın eski first lady'si hapse girebilir! Sarkozy skandalı eşine sıçradı

Fransa'nın eski first lady'si hapse girebilir! Sarkozy skandalı eşine sıçradı

İtalya Başbakanlığı'ndan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

İtalya Başbakanlığı'ndan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...