Tayvan: Çin bölgede 100’den fazla gemi konuşlandırdı

AFP’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, konuşlandırmanın ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’deki görüşmesinden önce başladığını, zirvenin ardından ise gemi sayısının 100’ün üzerine çıktığını söyledi.

Trump’ın, ABD’nin Tayvan ’a silah satışlarını Çin ile pazarlık unsuru olarak kullanabileceğini ima eden açıklamaları Taipei’de endişe yaratmıştı. Çin, Tayvan’ı kendi toprağının parçası olarak görüyor ve gerekirse güç kullanarak kontrol altına alabileceğini söylüyor. Tayvan ise olası bir Çin saldırısını caydırmak için büyük ölçüde ABD desteğine güveniyor.

Tayvan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Joseph Wu, X hesabından paylaştığı 23 Mayıs tarihli haritada Çin’e ait donanma ve sahil güvenlik gemilerinin Kore Yarımadası açıklarındaki Sarı Deniz’den Güney Çin Denizi’ne ve Batı Pasifik’e kadar yayıldığını gösterdi.

Wu paylaşımında, “Dünyanın bu bölgesinde statükoyu bozan ve bölgesel barış ile istikrarı tehdit eden tek sorun Çin.” ifadelerini kullandı. Güvenlik yetkilisi, bölgede deniz araştırma ve inceleme gemilerinin de bulunduğunu belirtti. Gemilerin tam olarak ne yaptığı bilinmezken, Çin donanması ve sahil güvenlik unsurlarının daha önce de bu sularda tatbikat yaptığı kaydedildi.

ÇİN, BASKIYI ARTIRDI

Çin son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırdı. Pekin yönetimi neredeyse her gün ada çevresine savaş uçakları ve savaş gemileri gönderirken, birçok büyük çaplı tatbikat düzenledi.

Öte yandan Tayvan’ın başkenti Taipei’de binlerce kişi hükümetin savunma harcamalarını artırma planına destek vermek için yürüdü. Göstericilerin bir kısmı ABD ve Tayvan bayrakları taşıdı. ABD’nin baskısıyla Tayvan lideri Lai Ching-te yönetimi, ABD silahları ve yerli üretim insansız hava araçlarını kapsayan yaklaşık 40 milyar dolarlık ek savunma bütçesi önermişti. Ancak muhalefetin kontrolündeki parlamento, yalnızca ABD silahlarına yönelik 25 milyar dolarlık harcama paketini kabul etti.

Trump, çarşamba günü Tayvan’a silah satışları konusunda Lai ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna “Herkesle konuşurum.” yanıtını verdi ve Çin lideri Şi ile “harika bir görüşme” yaptığını söyledi. Trump ayrıca “Tayvan sorununu çözmek için çalışacağız” dedi. Lai ise Trump ile konuşmaktan “memnuniyet duyacağını” belirtti.Tayvan ve ABD liderleri arasında doğrudan bir görüşme yapılması, onlarca yıllık diplomatik teamülleri bozabilir ve Çin’in tepkisini çekebilir.