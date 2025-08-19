Tayvan: Çin'den kimlik veya oturma izni alanlar vatandaşlıktan atılacak

Tayvan yönetimi tarafından açıklanan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan uygulama kapsamında, yeni atanan askeri personel, memurlar ve öğretmenler kimlik kontrolünden geçmek zorunda kalacak ve kontrollere uymayanların sözleşmeleri yenilenmeyecek. İlk aşamada, kamu kurumları ve devlet okullarındaki kilit pozisyonlar hedeflenecek.



Yetkililer, Pekin’in son yıllarda Tayvanlılara hem Çin kimliği hem de Tayvan kimliğini aynı anda kullanma imkanı vererek Tayvan’ın hukuk sistemini ve kimliğini bulanıklaştırmaya çalıştığını belirtti.

KİMLİK EROZYONU YARATIYOR

Tayvanlı yetkililer, bunun ülkenin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu ve “kimlik erozyonu” yarattığını söyledi.



Ayrıca hükümet, Çin’de vatandaşlık kaydı yaptırarak Tayvan vatandaşlığından vazgeçen kişilerin tekrar vatandaşlık kazanmasını da sınırlandırıyor. Ancak bu hak yalnızca Tayvan’ın ulusal savunmasına, uluslararası konumuna veya toplumsal istikrarına önemli katkı yapanlara ya da insani gerekçelerle istisna olarak tanınacak.

ÜNLÜLER SORUŞTURMA ALTINDA

Diğer yandan, Çin’in propaganda faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen Tayvanlı sanatçılar da mercek altında. Kültür Bakanlığı ve Çin İşleri Konseyi, Pekin’in “birleşik cephe” stratejisine destek verdiği iddia edilen 20’den fazla ünlüyü soruşturuyor. Bu kapsamda, Mart ayında sosyal medyada “Tayvan Çin’e dönmeli” başlıklı görseli paylaşan sanatçılar ifade verdi.