Tayvan depreminde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekliyor

Tayvan 'da son 25 yıldaki en şiddetlisi olan 7.4'lük depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, bir yürüyüş parkurunda sıkışan iki cansız bedeni çıkarmak için çalışırken, 600'den fazla kişinin çeşitli yerlerde mahsur kaldığı bildirildi.
Engebeli dağlık arazisiyle ünlü Taroko milli parkındaki Shakadang patikasında dört kişinin hala kayıp olduğu kaydedildi. Arama ve kurtarma çalışmaları dün öğleden sonra artçı sarsıntılar nedeniyle durdurulmuştu.
Depremde en az 12 kişi hayatını kaybetmişti. 10 kişi de hala kayıp.
450'si Taroko parkındaki bir otelde olmak üzere 600'den fazla kişi, kayaların düşmesi ve farklı bölgelerdeki diğer hasarlar nedeniyle mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri helikopterler, insansız hava araçları ve köpekli küçük ekiplerle onlara ulaşmayı sürdürüyor.
"DEPREMİN SESİ BOMBA GİYİDİ"
Kurtarma ekipleri dün, adanın dağlık doğusundaki Dokuz Dönüşlü Tünel adı verilen ve turistler arasında popüler olan bir mağarada mahsur kalan 9 kişiyi kurtardı.
Öldüğü düşünülen diğer iki kişinin de yeri tespit edildi.
Mağaradan tahliye edilen bir kadın, "Dua edip durdum" dedi ve depremin sesinin "bomba" gibi geldiğini belirtti.
Shakadang Patikası'nda kaybolan dört kişi arasında beş kişilik bir aile de bulunuyordu. Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, dün bulunan iki cansız bedenin bir erkek ve bir kadına ait olduğu, ancak henüz kimliklerinin tespit edilemediği bildirildi.
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