Tayvan depreminde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekliyor

"DEPREMİN SESİ BOMBA GİYİDİ"

Kurtarma ekipleri dün, adanın dağlık doğusundaki Dokuz Dönüşlü Tünel adı verilen ve turistler arasında popüler olan bir mağarada mahsur kalan 9 kişiyi kurtardı.



Öldüğü düşünülen diğer iki kişinin de yeri tespit edildi.



Mağaradan tahliye edilen bir kadın, "Dua edip durdum" dedi ve depremin sesinin "bomba" gibi geldiğini belirtti.



Shakadang Patikası'nda kaybolan dört kişi arasında beş kişilik bir aile de bulunuyordu. Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, dün bulunan iki cansız bedenin bir erkek ve bir kadına ait olduğu, ancak henüz kimliklerinin tespit edilemediği bildirildi.