Tayvan, Fung-wong tayfunu nedeniyle binlerce kişiyi tahliye etti

Tayvan, Fung-wong tayfununun adanın güney kıyılarına yaklaşması üzerine bugün 8 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre birçok bölgede eğitime ve kamu hizmetlerine ara verildi.

Fung-wong tayfunu, daha önce Filipinler'i "süper tayfun" seviyesinde vurmuştu. Tayfun, ülkede en az 27 kişinin ölümüne yol açarken yaygın su baskınlarına, toprak kaymalarına ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Filipinler Sivil Savunma Bürosu, bugün itibarıyla 623 binden fazla kişinin hâlâ tahliye merkezlerinde kaldığını açıkladı.

ŞİDDETİ AZALDI AMA RİSK DEVAM EDİYOR

Tayvan Merkez Meteoroloji İdaresi, Fung-wong'un bugün sabah saatleri itibarıyla şiddetinin tropikal fırtına seviyesine gerilediğini bildirdi.

Bununla birlikte tayfunun hâlâ saatte yaklaşık 65 kilometre hızla esen sürekli rüzgârlara ve daha güçlü rüzgâr darbelerine sahip olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde Güney Çin Denizi'nde, Tayvan'ın yaklaşık 140 kilometre güneybatısında ilerleyen tayfun, saatte 16 kilometre hızla kuzeydoğu yönünde hareket ediyordu.

Meteorologlar, Fung-wong'un gün içinde karaya vurmasının beklendiğini, adanın güney ucunu sıyırarak akşam saatlerinde güneydoğu kıyılarından açık denize çıkacağını öngörüyor.

8 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EİDLDİ

Diğer taraftan Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatı, toplam 8 bin 326 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Tahliyelerin büyük bölümü, eylül ayında meydana gelen bir başka tayfunda 18 kişinin hayatını kaybettiği doğudaki Hualien bölgesinde yapıldı.

Kurum, bu sabah itibarıyla şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle en az 51 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yerel televizyon kanallarının yayınladığı görüntülerde, Hualien'de taşan bir derenin bir köyü sular altında bıraktığı ve sel sularının araçları sürüklediği görüldü.

BÜYÜK KENTLERDE HAYAT DURDU

Yetkililer, güney ve orta Tayvan'da yer alan Kaohsiung, Taichung ve Tainan gibi büyük kentler ile Pingtung, Chiayi ve Miaoli illerinde okulların ve kamu binalarının kapatıldığını açıkladı.

Adanın kuzeyindeki başkent Taipei'de ise yaşam olağan seyrinde devam etti.

Meteoroloji yetkilileri, adanın kıyı bölgelerinde dalga boyunun 5 metreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan kıyıdan uzak durmaları, tabelaları, çitleri ve saksıları güvenli hâle getirmeleri istendi.

FİLİPİNLER'DE BİLANÇO AĞIR

Pazar günü itibarıyla Filipinler’de etkili olan Fung-wong Süper Tayfunu hayatı felç etmiş, şiddetli yağış ve rüzgarlar birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

Ülke genelinde 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, sahil güvenliğin gemilere seyir yasağı getirmesi nedeniyle en az 6 bin 600 yolcu ve kargo işçisi limanlarda mahsur kalmıştı.

Kademeli olarak etkisini yitiren tayfunun Tayvan’a doğru ilerlediği açıklanmıştı.

KALMAEGİ TAYFUNU'NDA 224 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Filipinler'de geçtiğimiz hafta etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi ölmüş, 109 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Tayfun birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu.