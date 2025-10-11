Tayvan, İsrail benzeri hava savunma planını duyurdu: "T-Dome"

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, ülkesinin Çin’den gelen artan askeri tehditlere karşı “T-Dome” adını verdiği çok katmanlı yeni bir hava savunma sistemi kuracağını açıkladı. Lai, bu kapsamda yıl sonuna kadar özel bir savunma bütçesi hazırlayacaklarını belirtti.



Ulusal Gün konuşmasında konuşan Lai, “Savunma harcamalarındaki artışın net bir amacı var: düşman tehditlerine karşı koymak ve yerli savunma sanayimizi güçlendirmek” dedi. Yeni sistemin, yüksek algılama kapasitesine sahip, çok katmanlı ve etkin bir önleme ağı oluşturacağını söyleyen Lai, “Tayvan’ın güvenliği için bir savunma ağı örüyoruz” ifadelerini kullandı.

DEMİR KUBBE'YE BENZİYOR

Reuters’a göre “T-Dome”, İsrail’in ünlü Demir Kubbe (Iron Dome) sistemine benzer bir yapıda olacak. Başkanlık ofisinden bir yetkili, yeni sistemin bütçe teklifine dahil edileceğini ve daha yüksek önleme oranına sahip kapsamlı bir hava savunma ağı kurmayı hedeflediklerini söyledi.



Tayvan’ın mevcut savunma kapasitesi büyük ölçüde ABD yapımı Patriot füzeleri ve yerli üretim Sky Bow sistemine dayanıyor. Ülke geçen ay başkent Taipei’de düzenlenen bir savunma fuarında, orta menzilli balistik füzeleri önleyebilen yeni nesil “Chiang-Kong” füzesini de tanıtmıştı.

ÇİN'DEN TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Lai’nin açıklamalarına sert tepki göstererek, “Güç yoluyla bağımsızlık arayışı Tayvan’ı sadece çatışmaya sürükler” dedi ve Lai’yi “bölücü” olarak nitelendirdi.



Lai ise Çin’e, “Tayvan Boğazı’ndaki statükoyu zor kullanarak değiştirme niyetinden vazgeçin” çağrısında bulundu ve “Geçmişin savaş acılarından ders çıkararak barış ve istikrarı korumalıyız” dedi.



ABD yönetimi de Tayvan’ın savunma kapasitesini güçlendirme planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Washington, “Rutin bir ulusal gün konuşmasının, Pekin tarafından askeri eylem bahanesi olarak kullanılmaması gerektiğini” vurguladı.