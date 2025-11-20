Tayvan liderinden Çin'e karşı suşi dayanışması

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te’nin elinde bir tabak suşi tuttuğu görüntüler, Çin’in Japon deniz ürünleri ithalatını durduracağına dair haberlerin ardından, Tokyo’ya destek göstergesi olarak sosyal medyada paylaşıldı.

Japonya ile Çin arasındaki gerginlik, Japonya’nın yeni başbakanı Sanae Takaichi’nin bu ay yaptığı, Tokyo’nun Tayvan’a yönelik olası bir saldırıya askeri olarak müdahale edebileceğini ima eden açıklamaların ardından alevlendi.

Çin, demokratik Tayvan’ı kendi toprağı olarak görüyor ve kendi kendini yöneten adayı kontrol altına almak için güç kullanmakla tehdit ediyor. Tayvan’ın egemenliğinin açık sözlü bir savunucusu olan ve Çin tarafından nefretle karşılanan Lai, tırmanan tartışmada Pekin’in bölgesel barışı “ciddi şekilde” zedelediğini söyledi.

Gülümseyen Lai’nin elinde bir tabak suşi tutarken çekilen bir fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşıldı. Fotoğrafla birlikte yayımlanan mesajda “Bugünkü öğle yemeğim suşi ve miso çorbası” denildi; mesajda ayrıca Kagoshima’dan sarı kuyruk balığı ve Hokkaido’dan deniz tarağı etiketleri yer aldı.

“İYİ BİR ZAMAN” DİYEREK PAYLAŞTI

Benzer fotoğraflar Lai’nin X hesabında da paylaşıldı; mesaj ve etiket Japonca yazıldı. Lai’nin takipçilerine, şu anda “Japon mutfağı yemenin iyi bir zaman olabileceğini” söylediği bir video da Instagram sayfasında paylaşıldı.

Devlet başkanı, “Sushi tabağını tutarken, bu (paylaşımlar) Tayvan ile Japonya arasındaki güçlü dostluğu tam anlamıyla gösteriyor” dedi.

ÇİN'DEN “GÖSTERİ” TEPKİSİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Lai’nin paylaşımlarını bir “gösteri” olarak nitelendirdi. Paylaşımlar, Tokyo’daki medya organlarının dün Çin’in Japon deniz ürünleri ithalatını askıya alacağına dair haberlerinin ardından geldi. Her iki hükümet de bu hamleyi henüz doğrulamadı.

Çin, Takaichi’nin açıklamaları sonrası Tokyo’nun büyükelçisini çağırdı ve vatandaşlarını Japonya’ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Devlet medyasına göre, en az iki Japon filminin Çin’de gösterime girmesi de ertelenecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada, Japonya’nın “vakur davranması” ve ilişkileri onarmak için Takaichi’nin açıklamasını geri çekmek de dahil “somut adımlar” atması gerektiğini söyledi. Mao, düzenli basın toplantısında “Sadece Tayvan konusundaki tutumunun değişmediğini söylemek Çin’in endişelerini gidermiyor” dedi.