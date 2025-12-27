Tayvan muhalefet liderinden "Şi Cinping ile görüşmek istiyorum" açıklaması

Tayvan'da 1 Kasım’da ana muhalefet partisi Kuomintang’ın (KMT) Genel Başkanlığı görevini devralan eski milletvekili Cheng Li-wun, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 2026’nın ilk yarısında Çin’de görüşmeyi umduğunu açıkladı.

Katıldığı bir radyo programında konuşan Chen, Kasım 2026’da yapılacak yerel seçim kampanyası nedeniyle yılın ilerleyen dönemlerinde yoğun olacağını ve bu nedenle ziyaret için yeni yılın ilk yarısının uygun olduğunu ifade etti.

“ABD ZİYARETİ KESİN”

Cheng Li-wun, aynı dönemde ABD’ye bir ziyaretin de kesin olduğunu açıkladı. Düşünce kuruluşları, üniversiteler ve yurt dışındaki Tayvanlı topluluklardan çok sayıda davet aldığını belirten KMT lideri, Washington temaslarını seçim süreci öncesinde gerçekleştirmek istediğini söyledi.

İKTİDARDAN SERT TEPKİ

Cheng’in açıklamaları, Cumhurbaşkanı Lai Ching-te tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı, muhalefetin 1,25 trilyon Tayvan doları (yaklaşık 40 milyar dolar) tutarındaki özel savunma bütçesini ve bazı ulusal güvenlik yasalarını engelleme girişimlerine de dikkat çekti.

Eleştirilere yanıt veren Cheng Li-wun ise sürecin yalnızca “1992 Mutabakatı”na bağlılık ve Tayvan’ın bağımsızlığına karşı duruş çerçevesinde ele alındığını söyledi.

KMT lideri ayrıca, Lai’nin liderliğini yaptığı Demokratik İlerleme Partisi (DPP) parti tüzüğünden Tayvan’ın bağımsızlığına ilişkin maddeyi çıkarırsa, Cumhurbaşkanı Lai’nin de Şi Cinping ile görüşebileceğini iddia etti.