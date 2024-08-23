Tayvan'da 8 askere Çin casusluğu suçlamasıyla hapis cezası

CNA'nın haberine göre, Tayvan'da Çin adına casusluk ağı kurmakla suçlanan emekli subay Chen Yu-hsin hakkında başlatılan adli soruşturmanın ardından açılan dava sonuçlandı.



Tayvan Yüksek Mahkemesi, Kasım 2023'te açılan davada yargılanan 10 askerden 8'ine, 18 ay ila 13 yıl hapis cezaları verdi.



Mahkeme, kararında firari durumdaki Chen hakkında hüküm açıklanmazken yargılanan bir askeri suçsuz buldu.



Çin adına casus ağı kurma girişiminde bulunduğundan şüphelenilen Chen hakkında 2022'de başlatılan soruşturmada, sanığın emekli iki subayı daha kendisine yardım etmeye ikna ettiği, onların da biri subay 5 muvazzaf personelden rüşvet karşılığı askeri sırları sızdırdığı kaydedildi.



ÇİN'E FİRAR EDİP TESLİM OLACAKTI



Casus ağını organize eden emekli subaylardan birinin orduda helikopter pilotu olan bir yarbayı Boeing CH-47 Chinook helikopter ile Çin'e kaçarak teslim olmaya ikna ettiği, ayrıca bir askere, "savaş çıkması halinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na teslim olacaklarını" söylediği bir video çektirdiği dava kayıtlarında yer aldı.



Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

