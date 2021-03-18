Tayvan’da bakanlık, bedava yemek için ismini değiştirenleri uyardı

Tayvan'daki bir restoran zinciri, altı şehirdeki şubelerinde ismini Çince'de "somon" anlamına gelen "guiyu" olarak değiştiren kişilere promosyon uygulayacağını açıkladı.



Bunun üzerine Taipei, Yeni Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan ve Kaohsiung şehirlerindeki yaklaşık 100 kişinin ismini değiştirdiği belirtildi.



Restoran zinciri tarafından açıklanan promosyonun şartlarına göre adında "鮭 魚" (Çince'de "somon" anlamına gelen "gui yu") karakterleri olan herhangi bir müşteri ve o müşteri ile aynı masada bulunan en fazla beş kişi Çarşamba ve Perşembe günleri zincirin 20 şubesinden herhangi birinde ücretsiz yemek yiyebilecek.



HERHANGİ BİR HARF BULUNURSA DA İNDİRİM VAR



Ayrıca isminde “gui" ve "yu" heceleri bulunan kişilere yüzde 50 indirim yapılacağı açıklanırken isminde bu hecelerdeki herhangi bir harfi bulunan kişilere ise yüzde 10 indirim yapılacağı açıklandı.



Ülkede birçok kişinin isim değişikliğine başvurduğu bildirilirken Bakanlık, ülkenin İsim Yasasına atıfta bulunarak, kişilerin isimlerini yalnızca üç kez değiştirebileceklerinin altını çizdi.



KAMPANYA SONRASI ESKİ İSMİNE GERİ DÖNECEK



Xinyi Bölgesi Hane Halkı Kayıt Bürosu ise, Bakanlık tarafından yapılan uyarının isim değişikliği başvurusunda bulunan bir erkeğin kararından vazgeçmesini sağladığını bildirdi.



Kaohsiung'da ismini değiştiren ve soyadı Lai olan başka bir kişi ise, restoranın iki günlük kampanyasının sona ermesiyle eski ismine geri dönmeyi planladığını belirtti.



ADINI İKİNCİ KEZ DEĞİŞTİRDİ



Taichung Şehri Sivil İşler Bürosu, geçtiğimiz gün öğle saatlerinden itibaren 15 kişinin ücretsiz yemek promosyonu sebebiyle isimlerini değiştirdiğini söyledi.



Bununla birlikte soyadı Chou olan başka bir kişinin ise önceki gün Taichung'daki Kuzey Bölgesi Hane Halkı Kayıt Bürosu’na başvurduğu, adını değiştirmek için ikinci kez başvurmuş olmasına rağmen, kişinin kararından vazgeçirilemediği belirtildi.