Tayvan'da eski Başkan Yardımcısı Chen Chien-jen Başbakan oldu

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Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, iktidarının ilk döneminde, 2016-2020 yıllarında yardımcılığını yürüten Chen'e yeni hükümeti kurma görevini verdi.



Başbakan Su, iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) Kasım 2022'de yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından bir hükümet değişikliğinin önünü açmak için 19 Ocak'ta istifasını sunmuştu.



YENİ KABİNE AY SONUNDA DUYURULACAK

İktidar partisi, yerel seçimlerde 22 belediyenin yalnızca 5'ini kazanarak 1986'daki kuruluşundan bu yana en kötü performansı göstermişti. Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang), 14 belediyeyi kazanarak rakibine açık üstünlük sağlamıştı.



Tsai, seçim yenilgisinin ardından partisinin genel başkanlığından istifa etmişti.



Başbakan Chen'in, mevcut hükümetin 30 Ocak'ta toplu istifa etmesinin ardından yeni kabineyi 31 Ocak'ta duyurması bekleniyor.

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