Tayvan’da halka milyonlarca "sivil savunma" kitabı dağıtıldı. Kriz anında pratik bilgiler

Tayvan İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 yılına ait sivil savunma el kitabının ülke genelinde hanelere ulaştırıldığını açıkladı. Yapılan duyuruya göre toplam 9 milyon 729 bin 315 adet el kitabı dağıtıldı.

Tayvan İçişleri Bakanlığı, dağıtım sırasında gösterilen anlayış ve destek için halka teşekkür etti. Ayrıca her ilçe, kasaba ve şehirde, olası ihtiyaçlar için yüzde 1 oranında yedek stok bulunduğu belirtildi.

HAZIRLIK, KRİZ ANI, KORUMA

El kitabı; “Önceden Hazırlık”, “Kriz Anında” ve “Yuvamızı Korumak” başlıklı üç ana bölümden oluşuyor. Toplam 29 sayfadan ve 18 başlıktan oluşan rehber, olası acil durumlara karşı vatandaşlara net ve pratik bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Henüz el kitabını almamış olan vatandaşların, en yakın yerel idareye başvurarak bir nüsha talep edebileceği ifade edildi. Toplu ihtiyaçlar için ise Savunma Bakanlığı’na bağlı Toplam Savunma Seferberliği Ajansının internet sitesinden elektronik sürümün indirilebileceği duyuruldu.