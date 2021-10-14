Tayvan'da yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı

Tayvan'da 13 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiye kontrol altına alınan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 14.10.2021 - 09:55

Tayvan'da yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı

'ın Kaohsiung kentinden bulunan 13 katlı bir binada çıkan da 14 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sularında 13 katlı bir binada çıktı. 

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, medyası bazı görgü tanıklarının patlama sesi duyduğunu aktardı. Saatlerce süren söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Arama-kurtarma çalışmaları ise öğle saatlerine kadar sürdü.

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen binanın dükkan, ofis ve dairelerden oluştuğu açıklanırken, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yaralıların tedavisinin bölgedeki sağlık kurumlarında sürdürüldüğü, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı duyuruldu.

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