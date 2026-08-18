Tayvan'da zehirli yağ skandalı, üretici firmalar davalık oldu

Tayvan 'da savcılar, yemeklik yağda bulunan ve kanserojen etkisi olduğu belirtilen bir madde nedeniyle 15 kişi ve dört şirket hakkında Salı günü suç duyurusunda bulundu. Bu madde, ürünlerin geri çağrılmasına ve siyasi kargaşaya yol açmıştı.

Tayvan gıda denetleme kurumu, Temmuz ayı başlarında Central Union Oil Corp tarafından üretilen bir parti petrolün benzo(a)piren adı verilen bir hidrokarbonun aşırı seviyelerde bulunduğunu açıkladığından bu yana, 2 bin 800 tondan fazla yemeklik yağ raflardan kaldırıldı.

Merkezi Taichung şehrinde bulunan Central Union şirketinin savcıları, şirketi kirlenmeyi yetkililere bildirmekte gecikmekle ve gıda güvenliği yasalarının gerektirdiği şekilde derhal geri çağırma işlemini gerçekleştirmemekle suçluyor.

1995 yılında Central Union'ı kuran üç şirket, bilerek kirli yağ kullandıkları ve bunu yeniden paketleyerek veya karıştırarak tüketicilere sattıkları gerekçesiyle suçlanıyor.

Savcılar yaptıkları açıklamada, "Kötü niyet beslediler ve halkın gıda güvenliğini hiçe saydılar" diye belirtti.

Muhalefet partileri ve Cumhurbaşkanı Lai Ching-te'nin hükümeti, haftalardır yerel medyanın manşetlerinde yer alan skandal konusunda birbirlerini suçluyor.

Tartışma üzerine düzenlenen muhalefet mitingine katılan binlerce kişi, başbakan ile sağlık bakanının istifa etmesi çağrısında bulunsa da, ikisi de istifa etmeyi reddetti.

Savcılar, dört şirketin yanı sıra altı yönetici ve dokuz çalışanın da suçlandığını belirtti.

Savcılar, gıda güvenliği düzenlemeleri kapsamında 14 yıla kadar hapis ve 160 milyon Yeni Tayvan doları'na (5 milyon Amerikan doları) kadar para cezası talep ediyor.