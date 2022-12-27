Tayvan'da zorunlu askerlik süresi üç katına çıkacak

İlişkili Haberler Tayvan, ada çevresinde Çin'e ait 71 hava aracı ve 7 gemi tespit edildiğini duyurdu

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in ofisi, adanın sivil savunmasını güçlendirmek için bir ulusal güvenlik toplantısı düzenleneceğini duyurdu.



Merkezi Haber Ajansı ise hükümet ve iktidar partisi yetkililerine dayandırdığı haberinde, yeni zorunlu askerlik sisteminin açıklanacağını ve bunun 2024 yılında yürürlüğe gireceğini bildirdi.



Adadaki siyasi partiler, erkekler için daha önce 2 yıl olan zorunlu askerliği 4 aya indirmişlerdi. Yeni planda, askerliğin 1 yıla çıkarılması öngörülüyor.

Çin'in son yıllarda Tayvan üzerindeki diplomatik, askeri ve ekonomik baskısını artırdığı belirtiliyor.



ADA ETRAFINDA ÇİN ORDUSU

Tayvan Savunma Bakanlığı, yeni haftaya girerken Ada çevresinde Çin'e ait 71 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 J-16, 12 J-11, 10 J-10 ve 6 SU-30 savaş uçağı ile "CH-4" tipi bir askeri dronun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği, 1 Y-8 ASW denizaltısavar uçak, 1 Y-8 taktik elektronik keşif uçağı, 1 KJ-500 havadan erken uyarı uçağı ile "WZ-7" tipi askeri dronun ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

