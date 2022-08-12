Tayvan'dan Çin açıklaması: Tehdit olmayı sürdürüyor

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, "Çin bizim için bir tehdit olmayı sürdürüyor" dedi. Pelosi'nin ziyareti sonrası bölgede sular ısınmıştı.

Haberler - İHA 12.08.2022 - 12:43

Tayvan'dan Çin açıklaması: Tehdit olmayı sürdürüyor

İlişkili Haberler

Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını tamamladığını duyurdu

Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını tamamladığını duyurdu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyareti sonrası - gerilimi sürüyor.

savaş gemileri ve uçaklarının dolaştığı Boğazında yaşananlar Milli Savunma Bakanlığınca yakından takip edilirken Tayvan lideri Tsai İng-wen, dün Hava Kuvvetleri Muharip Komutanlığını ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Tsai, ’ın savaş istemediğini ama gerekirse kendi bağımsızlığını ve egemenliğini savunacak güce sahip olduğunu söyledi.

Tsai yaptığı ziyarette Hava Savunma ve Füze Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri üyeleriyle video bağlantısı aracılığıyla konuştu. başkanlık sarayından yapılan resmi açıklamada, "Tsai Ing-wen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyarete yanıt olarak 'den yapılan benzeri görülmemiş canlı ateş askeri tatbikatları sırasında ülke çapında gökyüzünü güvende tuttuğu için Tayvanlılar adına Hava Kuvvetlerine şükranlarını dile getirdi" denildi.

Açıklamanın devamında, liderinin askeri güçlerinden gelen tehdidin azalmadığına olan vurgusu dikkat çekerken, 'ın Pekin ile gerilimi tırmandırmak veya anlaşmazlıkları kışkırtmak istememesine rağmen, ulus olarak demokrasiyi ve özgürlüğü savunmaya devam edeceği mesajı paylaşıldı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...