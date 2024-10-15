Tayvan'dan Çin iddiası: “Rekor sayıda savaş uçağı kullanıldı”

Tayvan lideri Lai Ching-te, “Tayvan'ın egemenliğinin, ada halkına ait olduğunu” açıklayan bir konuşma yaptı.

Ching-te'nin konuşmasının ardından Çin’den Tayvan’a gözdağı gelmiş, Çin, Tayvan adasını saran geniş çaplı bir askeri tatbikat başlatmıştı.

Çin tarafı tatbikatın başarıyla tamamlandığını açıklarken Tayvan tarafı da Çin’in rekor düzeyde askeri uçak kullandığını duyurdu.

153 SAVAŞ UÇAĞI KULLANILDI

Tayvan yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamada, “Çin, Tayvan çevresindeki savaş tatbikatlarında rekor düzeyde 153 askeri uçak kullandı ve uyarı yapılmadan gerçekleştirilen bu tür tatbikatlar tüm bölge için tehlike oluşturuyor.” denildi.

Açıklamada, Çin’in tatbikatlarının sadece Tayvan’ı etkilemediği aynı zamanda uluslararası deniz hukukunun yanı sıra hava ve deniz güvenliğini de etkilediği aktarıldı.

BOĞAZIN HASSAS ÇİZGİSİ AŞILDI

Tayvan yönetimi tarafından yayınlanan son 24 saate ilişkin rapora göre ada çevresinde 153 uçak, Çin donanmasına ait 14 gemi ile sahil güvenlik ve farklı birimlere ait 12 “resmi” gemi tespit edildi.

Yayınlanan haritada ise, uçaklardan 28'inin Tayvan Boğazı'nın hassas orta çizgisini geçtiği kaydedildi.