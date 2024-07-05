Tayvan'dan Çin'e askeri gerilimi azaltma çağrısı

Tayvan, Çin'in askeri faaliyetlerini artırdığını bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, bu yılın başından beri yaklaşık 127 Çin askeri uçağının ada yakınlarında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Tayvan'dan Çin'e askeri gerilimi azaltma çağrısı

Cuma günü, Tayvanlı bir balıkçı teknesine el konulmasının ardından hükümet Pekin'e gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunurken, 'in yakınlarda bir başka "muharebe devriyesi" ile askeri faaliyetlerini yenilediğini bildirdi.

Demokratik olarak yönetilen 'ı kendi toprağı olarak gören , son dört yıldır hem askeri hem de siyasi olarak baskısını arttırdı.

Salı günü Çinli yetkililer, üst düzey bir Tayvanlı yetkilinin psikolojik savaş eylemi olabileceğini söylediği şekilde, ülke sularında yasadışı olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Tayvanlı bir balıkçı teknesine çıktı ve balıkçıyı gözaltına aldı.

ORTAK SAVAŞA HAZIRLIK DEVRİYESİ TESPİT EDİLDİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında J-16 savaş uçaklarının da bulunduğu 26 Çin askeri uçağının Çin savaş gemileriyle "ortak savaşa hazırlık devriyesi" gerçekleştirdiğini tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlık, Çin uçaklarının Tayvan'ın kuzey, orta ve güney kesimindeki hava sahasında uçtuğunu söyledi.

127 ÇİN ASKERİ UÇAĞI FAALİYET GÖSTERİYOR

Tayvan bu ayın başından beri en az 127 Çin askeri uçağının ada yakınlarında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai, balıkçıların alarm seviyelerini yükseltmeleri ve yasadışı sayılabilecek hiçbir şey yapmamaları gerektiğini söyledi.

"GEREKSİZ ÇATIŞMALARA NEDEN OLABİLİR"

Jung-tai, "Aynı zamanda, Çin tarafından aşırı önlemler alarak gerilimi tırmandırmamalarını rica etmek istiyorum, çünkü bu kolayca gerginliğe ve son derece gereksiz olan gereksiz çatışmalara neden olabilir" diye ekledi.

Çin, Tayvan ile yaşadığı sorunların temelinde yeni Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin "ayrılıkçı" görüşlerinin yattığını söylüyor.

Çin, Lai'nin Mayıs ayında göreve gelmesinden kısa bir süre sonra savaş oyunları düzenledi ve defalarca yaptığı görüşme çağrılarını reddetti.

Lai, Çin'in egemenlik iddialarını reddediyor ve geleceklerine yalnızca Tayvan halkının karar verebileceğini söylüyor.

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