Tayvan'dan Çin'e karşı özel savunma bütçesi

Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te, Çin’in artan askeri baskısı iddiasıyla ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni bir özel savunma bütçesi hazırladıklarını duyurdu. Bütçenin, yerli asimetrik silah üretimi, tedarik zinciri dayanıklılığı ve savunma sanayisinde kamu-özel işbirliğini kapsayacağı belirtildi.



Lai, açıklamasını 1949’daki Guningtou Muharebesi’nin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Tayvan’ın geçmişte olduğu gibi bugün de halkın birlik ruhuyla ayakta kaldığını vurguladı.

İHA HEDEFİ ÖNCELİKLİ

Yeni bütçe planı kapsamında, Tayvan’ın kendi savunma sanayi tabanını kurarak özellikle drone (İHA) üretiminde bağımsız hale gelmesi hedefleniyor. Lai ayrıca, “T-Dome” adlı çok katmanlı hava savunma sistemiyle ülkenin erken tespit ve önleme kabiliyetlerinin artırılacağını söyledi.



Diğer yandan Tayvan ordusu, dün “Lu Sheng 1” (Kara Zafer) adlı yedi günlük tatbikatına başladı. Tatbikatta birliklerin şehir savaşı, yeni taktikler, drone kullanımı ve lojistik yönetimi konularında yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanıyor.