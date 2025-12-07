Japonya'nın tavrı Tayvan Başbakanı'nı duygulandırmış

Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi’nin geçen ay parlamentoda yaptığı açıklamalar nedeniyle Tayvan hükümetinin “çok duygulandığını” söyledi. Takaichi, Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir saldırısının Tokyo’dan askeri karşılık gelebileceğini ima etmişti. Bu açıklama, Çin-Japonya ilişkilerinde son yılların en ciddi diplomatik krizlerinden birine yol açtı.

Cho, Taipei’de Japonya-Tayvan Değişim Birliği Başkanı Shuzo Sumi ile görüşmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan Takaichi’nin Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrara dair sözleri bizi derinden etkiledi. Bu açıklamalar adaletin ve barışın sesi oldu. Japon hükümetine ve halkına, güçlü baskılar altında bile bu duruşlarını sürdürdükleri için minnettarız.”

ÇİN'DEN SERT TEPKİ

Pekin yönetimi, Takaichi’nin sözlerini “Japonya’yı militarizme geri götürmek” olarak nitelendirdi. Çinli havayolları Japonya uçuşlarını toplu olarak iptal etti, bazı Japon sanatçıların Çin’deki etkinlikleri engellendi.

Cho, Çin’in baskılarına tepki olarak birçok Tayvanlının tatil planlarını değiştirerek Japonya’yı tercih etmeye başladığını söyledi. Ayrıca Japon sanatçı ve müzik gruplarını Tayvan’a davet ederek “Sizi kapalı gişe ve büyük bir ilgiyle karşılarız” dedi.

TAYVAN VE JAPONYA SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRIYOR

Gerilim sürerken, Tayvan geçen ay 40 milyar dolarlık ek savunma bütçesi açıkladı. Cho, “Barış, güçle korunur” diyerek ülkesinin savunmasını güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Japonya da askeri önlemlerini artırıyor. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Tayvan’ın doğusuna 110 kilometre mesafedeki Yonaguni Adası’na orta menzilli hava savunma sistemi konuşlandırma planlarının “istikrarlı şekilde ilerlediğini” açıkladı.