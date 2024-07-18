Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti

Çin hükümeti, ABD ile nükleer silahların kontrolüne ilişkin müzakerelerin askıya alındığını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çin tarafı, silah kontrolü ve yayılmanın önlenmesi konusunda ABD ile yeni bir istişare turunu ertelemeye karar verdi. Sorumluluk tamamen ABD'ye aittir" ifadelerine yer verildi. ABD, Tayvan'ın başlıca uluslararası ortağı ve en büyük silah tedarikçisi konumunda.

Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti

, demokratik olarak yönetilen ve kendi toprağı olduğunu iddia ettiği 'a silah satışına tepki olarak ile silah kontrolü ve nükleer yayılma konusunda yürüttüğü görüşmeleri askıya aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın çarşamba günü duyurduğu karar, Çin ile ABD arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde erken nükleer silah görüşmelerini durduruyor.

ABD, 'ın başlıca uluslararası ortağı ve en büyük silah tedarikçisi konumunda.

Temsilciler Meclisi, haziran ayında Çin'e karşı askeri caydırıcılığı güçlendirmek için Tayvan'a 500 milyon dolarlık yabancı askeri finansmanın yanı sıra 2 milyar dolarlık kredi ve kredi garantisi onayladı.

ABD ayrıca Tayvan'ın F-16 savaş uçakları için 300 milyon dolarlık yedek parça anlaşmasını da onayladı.

Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti - 1 Bir denizci Tayvan donanmasının 124. filosuna ait Lafayette fırkateyninde Tayvan bayrağı tutuyor.

"SORUMLULUK TAMAMEN 'YE AİTTİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin "güçlü muhalefetine ve tekrarlanan müzakerelere" rağmen 'a silah satmaya devam ettiğini bildirdi.

Lin, "Çin tarafı, silah kontrolü ve yayılmanın önlenmesi konusunda ABD ile yeni bir istişare turunu ertelemeye karar verdi. Sorumluluk tamamen ABD'ye aittir" açıklamasında bulundu.

Lin, Çin'in uluslararası silah kontrolü konusunda iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu ancak ABD'nin "Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi ve diyalog ve değişim için gerekli koşulları yaratması gerektiğini" söyledi.

"ÇİN, RUSYA'NIN YOLUNU İZLİYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Çin'i, ikili ilişkilerdeki diğer çatışmalar nedeniyle silah kontrolü müzakerelerini rehin tutttuğunu söyleyerek "Rusya'nın yolunu izlemekle" suçladı.

Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yaklaşımın stratejik istikrarı baltaladığını, silahlanma yarışı dinamiklerinin riskini artırdığını düşünüyoruz" dedi.

Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti - 2 Çin'in nükleer silah tatbikatları.

ÇİN'İN NÜKLEER KAPASİTESİ

'in 500 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor, ancak savunma bakanlığı Pekin'in 2030 yılına kadar binden fazla üretmesini bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD ve Çin beş yıl sonra ilk kez kasım ayında silah görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerde nükleer yayılmanın önlenmesi anlaşması ve diğer nükleer güvenlik konuları, ayrıca Biyolojik Silahlar Sözleşmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne uyum ve uzay güvenliği ile düzenli silah kontrolü görüşüldü.

TRUMP'IN TAYVAN TUTUMU

Donald Trump, ABD'nin 'a verdiği desteğin gelecekte daha yüksek bir bedele mal olabileceğinin sinyalini verirken, Çin'in 'ı işgali durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağına ilişkin sorulardan kaçındı.

Trump, Bloomberg Businessweek ile yaptığı bir röportajda, "Tayvan bize savunma için ödeme yapmalı. Bizim bir sigorta şirketinden farkımız olmadığını biliyorsunuz" diye konuştu.

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