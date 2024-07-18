Tayvan krizi büyüyor: Çin, ABD ile nükleer silah görüşmelerini iptal etti

Çin , demokratik olarak yönetilen ve kendi toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan 'a silah satışına tepki olarak ABD ile silah kontrolü ve nükleer yayılma konusunda yürüttüğü görüşmeleri askıya aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın çarşamba günü duyurduğu karar, Çin ile ABD arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde erken nükleer silah görüşmelerini durduruyor. ABD, Tayvan 'ın başlıca uluslararası ortağı ve en büyük silah tedarikçisi konumunda. Temsilciler Meclisi, haziran ayında Çin'e karşı askeri caydırıcılığı güçlendirmek için Tayvan'a 500 milyon dolarlık yabancı askeri finansmanın yanı sıra 2 milyar dolarlık kredi ve kredi garantisi onayladı. ABD ayrıca Tayvan'ın F-16 savaş uçakları için 300 milyon dolarlık yedek parça anlaşmasını da onayladı.

"SORUMLULUK TAMAMEN ABD'YE AİTTİR"



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin "güçlü Çin muhalefetine ve tekrarlanan müzakerelere" rağmen Tayvan'a silah satmaya devam ettiğini bildirdi.



Lin, "Çin tarafı, silah kontrolü ve yayılmanın önlenmesi konusunda ABD ile yeni bir istişare turunu ertelemeye karar verdi. Sorumluluk tamamen ABD'ye aittir" açıklamasında bulundu.



Lin, Çin'in uluslararası silah kontrolü konusunda iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu ancak ABD'nin "Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi ve diyalog ve değişim için gerekli koşulları yaratması gerektiğini" söyledi.

"ÇİN, RUSYA'NIN YOLUNU İZLİYOR"



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise Çin'i, ikili ilişkilerdeki diğer çatışmalar nedeniyle silah kontrolü müzakerelerini rehin tutttuğunu söyleyerek "Rusya'nın yolunu izlemekle" suçladı.



Miller, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yaklaşımın stratejik istikrarı baltaladığını, silahlanma yarışı dinamiklerinin riskini artırdığını düşünüyoruz" dedi.

