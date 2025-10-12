Tayvan ordusunda casusluk skandalı: Füze operasyon kılavuzlarını Çin’e sattı

Tayvan Taichung Bölge Savcılığı, 25 Eylül’de hazırladığı iddianamede, Donanma’nın kara konuşlu füze birimi Hai Feng Tugayı’nda görev yapan, “Tsai” soyadlı subaya Yolsuzlukla Mücadele Yasası’nı ihlal suçlaması yöneltildiğini duyurdu.



Ayrıca ordudan daha önce kumar skandalı nedeniyle ihraç edilen eski subay “Lin” hakkında da Ulusal Güvenlik Yasası’nı ihlal suçlamasıyla dava açıldı. Savcılığa göre Lin, Çin Halk Silahlı Polisi’nde görev yaptığı değerlendirilen bir kadın ajanla sosyal medya üzerinden iletişime geçtikten sonra Tsai’yi bu kişiyle tanıştırdı.

"DEĞERİ ORANINDA ÖDEME VAADİ"

Kadın ajanın “Chu Ting” takma adını kullandığı ve Tsai’ye, sağlayacağı askeri bilgilerin “değeri oranında ödeme” vaadinde bulunduğu belirtildi.



Savcılığa göre Tsai, askeri sırların izinsiz paylaşımının yasak olduğunu bilmesine rağmen, para karşılığında kişisel ve birim bilgilerini doldurduğu bir formu Lin aracılığıyla Çinli ajana gönderdi. Bu işlem karşılığında 8 bin Tayvan Doları (yaklaşık 260 ABD Doları) aldı.



Aynı ay içinde Tsai, Hsiung Feng II füze rampası ile füze aracı kullanım ve konuşlandırma el kitaplarını cep telefonuyla fotoğraflayıp Çinli ajana iletti. Bilgilerin “askeri açıdan değerli” olduğu tespit edilince, Chu Ting kendisine 30 bin Tayvan Doları (yaklaşık bin ABD Doları) daha ödedi.

"SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ÇİĞNEDİ"

Savcılık, Tsai’nin bu eylemleriyle Tayvan Anayasası, Ulusal Savunma Yasası ve Askeri Hizmet Yasası hükümlerini ihlal ettiğini, “Çin Cumhuriyeti’ne sadakat” yükümlülüğünü çiğnediğini belirtti.



Ayrıca, sızdırılan belgelerin “resmî olarak gizli” sınıfta olmamasına rağmen, bu eylemlerin ulusal güvenlik, askeri moral ve etik değerlere zarar verdiği vurgulandı.



Savcılar, “Tsai, ülkesini savunmak için yetiştirilen bir asker olarak, en hassas birimlerden birinde görev yapmasına rağmen, görevini kötüye kullanarak askeri bilgileri para karşılığında ifşa etmiştir” ifadelerini kullandı.