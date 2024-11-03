Tayvan yakınlarında Çin'e ait 37 uçak tespit edildi

Tayvan hükümeti, ada yakınlarında 37 Çin savaş uçağı, insansız hava aracı ve diğer hava araçlarını tespit ettiğini açıkladı.



Çin hükümeti son yıllarda Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerini arttırdı.



Savunma bakanlığı, Çin uçaklarının sabah 9:00'dan itibaren tespit edildiğini ve bunlardan 35'inin Çin anakarası ile Tayvan'ı ayıran Tayvan Boğazı'nın orta çizgisini geçerek Tayvan hava sahasına girdiğini aktardı.



Bakanlık, Tayvan ordusunun uçakları, donanma gemilerini ve kıyı tabanlı füze sistemlerini konuşlandırarak karşılık verdiğini duyurdu.



Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.



Pekin geçen ay Tayvan çevresinde Taipei ve destekçisi ABD tarafından kınanan geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenledi.