Tazmanya kaplanına ait kayıp kalıntılar 85 yıl sonra bulundu

85 yıldır kayıp olduğu düşünülen bilinen son Tazmanya kaplanının (Thylacine) kalıntıları, bir Avustralya müzesinin dolabında saklanmış olarak bulundu.

Tazmanya kaplanına ait kayıp kalıntılar 85 yıl sonra bulundu

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Son Thylacine, 1936'da Hobart Hayvanat Bahçesi'nde esaret altında öldü ve cesedi yerel bir müzeye verildi.

Ancak daha sonra iskeletine ve derisine ne olduğu bulunamadı.

Tazmanya Müzesi ve Sanat Galerisi kalıntıların izini kaybetti ve bunların atıldığına inanıldı.

Yeni araştırmalar, kalıntıların başından beri müzede olduklarını, korunmuş olduklarını ancak uygun şekilde kataloglanmadıklarını keşfetti.

2000 yılında türlerin neslinin tükenmesiyle ilgili bir kitap yayınlayan Robert Paddle, "Yıllarca birçok müze küratörü ve araştırmacı, 1936'dan kalma hiçbir thylacine materyali kaydedilmediği için kalıntılarını aradı, ancak başarısız oldu" dedi.

Tazmanya kaplanına ait kayıp kalıntılar 85 yıl sonra bulundu - 1

Deri ve iskelet şimdi Hobart'taki müzede sergileniyor.

Başlangıçta 'da dolaştığına inanılan Tazmanya kaplanı popülasyonları, insanlar ve dingoların etkileri nedeniyle azaldı.

Sonunda, keseli hayvana ait son örnek, neslinin tükendiği Tazmanya adasında bulundu.

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