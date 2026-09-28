TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğini ziyaret etti
28.09.2026 16:29
Anadolu Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki resmi temasları kapsamında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğini ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Portekiz'deki resmi temaslarımız kapsamında Lizbon Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Haldun Koç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.