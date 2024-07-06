TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Karabağ Deklarasyonu" imzalandı

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde "Karabağ Deklarasyonu" imzalandı.

TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde "Karabağ Deklarasyonu" imzalandı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım katıldı.

Zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Yılmaz'a, Dışişleri Bakanı eşlik etti.

"Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temalı zirve sonunda liderler, "Karabağ Deklarasyonu"na imza attı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev'in 15 Haziran 2021'de Şuşa Beyannamesi'ni imzaladığı alanda yapıldı.

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