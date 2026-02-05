Tecavüz davasında ilk ifade. Norveç Prensesi'nin oğlu gözyaşlarına boğuldu

Norveç Prensesi'nin oğlu Marius Borg Hoiby, başkent Oslo’da görülen tecavüz davasının ikinci gününde mahkemede ifade verdi.

29 yaşındaki sanık, ifade verirken konuşmakta zorlandı ve sık sık gözlüğünü çıkararak gözyaşlarını sildi. Çocukluğundan bu yana basın tarafından takip edilmenin kendisi üzerinde büyük baskı yarattığını söyledi.

“PRENSESİN OĞLU OLARAK TANINMAK”

Hoiby, “Aşırı onaylanma ihtiyacı” nedeniyle partiler, alkol, uyuşturucu ve yoğun bir cinsel yaşam sürdürdüğünü ifade ederek, “Ben ‘prensesin oğlu’ olarak tanınıyorum, başka bir şeyle değil.” dedi.

SUÇLAMALAR VE SAVUNMA

Hoiby, dört ayrı tecavüz suçlaması ile birlikte 38 suçtan yargılanıyor. Tecavüz suçlamalarının tamamını reddeden sanık, yalnızca bazı hafif suçları kabul etti.

Savcılığa göre Hoiby, Aralık 2018 ile Kasım 2024 arasında dört kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. Suçlamalara göre olayların tümü, taraflar arasında rızaya dayalı cinsel ilişki sonrasında, kadınların uyuduğu ya da bilincinin yerinde olmadığı anlarda gerçekleşti.

Davadaki suçlamalardan biri tam cinsel birleşmeyi, diğer üçü ise Norveç hukukunda da tecavüz kapsamında değerlendirilen cinsel saldırıyı içeriyor.

“UYUŞTURULDUĞUMA YÜZDE 100 İNANIYORUM”

Davanın ilk gününde ifade veren bir kadın, Aralık 2018’de Hoiby’nin ailesinin evinin bodrum katındaki bir “after party” sırasında uyuşturulduğuna “yüzde 100 emin” olduğunu söyledi.

Kadın, olaydan yıllar sonra polisin kendisine izlettirdiği, kısa süreli rızaya dayalı cinsel ilişkiden sonra çekildiği öne sürülen videolar karşısında “ihanet ve şok” yaşadığını anlattı.

Mahkemeye kapalı oturumda konuşan kadın, yaşananlara dair hafızasında “kara bir boşluk” olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.

Medyaya, dört kadının kimliğinin açığa çıkmasına yol açabilecek her türlü bilginin verilmesi yasaklandı. Ayrıca Hoiby’nin mahkeme binası içinde ya da giriş-çıkışlarda fotoğraflanmasına da izin verilmedi.

CİNSEL İSTİSMARIN VİDEO KAYDI ÖFKE GETİRDİ

Hoiby, ifadesinde kadının uyanık olduğunu savunarak, “Uyanık olmayan kadınlarla birlikte olmam.” dedi. Ancak savcının, videoda kadının uyanık olduğundan nasıl emin olabildiğini sorması üzerine sinirlendi ve olayların sırasını hatırlamadığını “milyon kez” söylediğini belirtti.

Sanık, ailesinin bodrum katında çekilmiş beş dakikalık bir videoyu kaydettiğini kabul ettiğini ancak bunu yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Altı ayrı “rıza olmaksızın cinsel içerikli davranış” suçlamasının beşini reddeden Hoiby, bu suçlamalar kapsamında yer alan bazı görüntülerin varlığını kabul etti.